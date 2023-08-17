Muş-Bingöl kara yolunda 6 araç birbirine girdi: 3 ölü, 8 yaralı

8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Kazaya tanık olan sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" dedi.