Müsilaj nedir, nasıl oluşur? Müsilaj oluşumunun nedenleri

MÜSİLAJ NASIL OLUŞUR?

Müsilaj oluşumunun bazı fitoplanktonik canlılar tarafından salgılanan hücre dışı polisakkaritler ile başladığı düşünülmektedir. Ayrıca kirlilik baskısı ile ılıman kışları takip eden, sıcak bahar ve yaz aylarının; durgun su koşulları ile düşük oksijen seviyelerinin müsilaj oluşumunu tetiklediği düşünülmektedir. Marmara Denizinde müsilajın deniz yüzeyi, su kolonu ve sedimandaki yoğunluğu balıkçılık faaliyetlerini etkilemiş; halk arasında tedirginliğe yol açmıştır.