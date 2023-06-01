Müsilaj nedir, nasıl oluşur? Müsilaj oluşumunun nedenleri

Müsilaj (deniz salyası) hemen hemen tüm bitkilerin ve bazı mikroorganizmaların ürettiği kalın, yapışkan bir maddedir.
Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak ortaya çıkar.
MÜSİLAJ NASIL OLUŞUR?
Müsilaj oluşumunun bazı fitoplanktonik canlılar tarafından salgılanan hücre dışı polisakkaritler ile başladığı düşünülmektedir. Ayrıca kirlilik baskısı ile ılıman kışları takip eden, sıcak bahar ve yaz aylarının; durgun su koşulları ile düşük oksijen seviyelerinin müsilaj oluşumunu tetiklediği düşünülmektedir. Marmara Denizinde müsilajın deniz yüzeyi, su kolonu ve sedimandaki yoğunluğu balıkçılık faaliyetlerini etkilemiş; halk arasında tedirginliğe yol açmıştır.
Müsilaj oluşumu üç çevresel faktöre dayanmaktadır:
•Sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte)
•Deniz suyundaki durağanlık.
•Azot-Fosfor bolluğu