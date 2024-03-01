Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze

Sanatçının hayranlarından Servet Naim de Şanlıurfa için çok önemli bir sanatçı olan Gürses'in anısına açılan müzeyi ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Müslüm Gürses'in kendilerinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Naim, "Müzeye girişte bal mumu heykeli olsun, eşyaları olsun, dijital gösterimi olsun, bize o günlerden esintiler sundu. Bir genç olarak çok mutluyum. Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü ancak bir Şanlıurfalı olarak mutluyum. Tüm gençler adına da müzenin kapılarını bizlere açan yetkililere çok teşekkür ederim." dedi.

Abdullah Yıldız ise 3 Mart öncesinde müzeyi ziyaret ettiklerini dile getirdi. Böyle büyük bir sanatçının şarkılarını sürekli dinlediklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:



"Müslüm Baba benim için çok önemli. Müzede böyle güzel eserleri, Müslüm Gürses'in eşyalarını, fotoğraflarını gördük. Bir nevi bugün Müslüm Baba ile buluşmuş gibi oldum. Özellikle fotoğrafı ve çakmağı beni çok etkiledi. Onun dışında giydiği kıyafetler olsun, ailesiyle çekilmiş özel fotoğrafları olsun, bütün arşivi var, görünce çok şaşırdım. İnternette bulamadığım bazı fotoğrafları da burada gördüm. Müslüm Gürses hayranları mutlaka bu müzeye gelsinler ve benim yaşadığım duygusal anları onlar da yaşasınlar isterim."