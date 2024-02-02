Muş'ta tren TIR'a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Tandoğan köyü mevkiindeki hemzemin geçitte, Emrah Sarsıcı yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü TIR'a , Bitlis istikametine giden tren çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayatını kaybedenler de hastane morguna götürüldü.



Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.



Kazada TIR'daki birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

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