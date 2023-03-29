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Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Destici, 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı bünyesinde yer alacağını açıkladı ve sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edildi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı olan Mustafa Destici'nin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Destici, 3 Şubat 1966 yılında Eskişehir'de doğdu. İlahiyatçı, Felsefeci, Eğitimci ve Siyasetçidir. Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Tarihi (Siyaset Felsefesi) alanında yüksek lisansını tamamladı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı.

Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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