Mustafa Destici'den Özgür Özel'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.



Görüşmede Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Sevgi Kılıç ve İlhan Uzgel, Destici'ye ise Genel Sekreter Ahmet Yelis, genel başkan yardımcıları Durmuş Boztuğ ve Emin Serin eşlik etti.

Özel, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ziyaretten dolayı Destici'ye teşekkür etti. Görüşmede ülke gündemi ve seçim sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Özel, geçmişte mutabakat sağladıkları bazı konuları yeniden gündeme aldıklarını, görüşmenin son derece verimli olduğunu dile getirdi.

ÖZEL: BUGÜNKÜ ZİYARETİ HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ OLARAK ÖNEMLİ BULUYORUZ

Yerel seçimlerin ardından siyasette normalleşme süreci yaşandığını ifade eden Özel, "Biz, hem nezaket hem protokol kuralları çerçevesinde hep birlikte olmuş ve temaslarımızı sürdürmüş iki partiydik. Bayramlaşmalarda heyetlerinin birbirini ziyaret ettiği, genel başkanlarının birbirini aradığı iki siyasi parti olarak bugünkü ziyareti, hayırlı olsun ziyareti olarak da son derece önemli buluyoruz." diye konuştu.

Gündemlerinde pek çok konu bulunduğunu ifade eden Özel, siyasi partiler kanununun dünyanın çok gerisinde olduğunu söyledi.

Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetim altında olması gerektiğini belirten Özel, "Bazı siyasi partilere Hazine ve seçim yardımı yapılıyorken, bazı siyasi partilerin bundan mahrum olmasının kabul edilemez olduğu noktasında bir kez daha fikir birliği içinde olduğumuzu gördük." diye konuştu.

2018 seçimlerinden önce başında bulunduğu heyetle Destici'yi ziyaret ettiğini anlatan Özel, Hazine yardımının son seçimde yüzde 1'in üzerinde oy almış partilere yapılması konusunda görüş birliğine varıp bir taslak hazırladıklarını, ancak seçimin ardından ülke gündeminin başka bir noktaya taşındığını söyledi.

Fikirlerin kolayca ifade edilmesi ve toplum tarafından duyulmasının, siyasi parti faaliyetleriyle mümkün olduğunu dile getiren Özel, siyasi parti faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi, belli bir mali gücün altındaki siyasi partilerin pozitif ayrımcılıkla seslerini duyurabilmeleri ve örgütlemelerini sağlamaları noktasında desteklenmelerine yönelik düzenlemelere destek vereceklerini bildirdi.

Destici ve BBP'den seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Özel, TBMM'de grubu ve siyasette ağırlığı bulunan tüm siyasi partilerle görüşmek istediğini kaydetti.

DESTİCİ: HAZİNE YARDIMININ KALDIRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ



Mustafa Destici de konuşmasında, misafirperverliği için Özel'e teşekkür etti. Daha önce yapmayı planladıkları ziyaretin seçim yoğunluğu nedeniyle bugüne kaldığını belirten Destici, CHP Genel Başkanlığına seçilmesi ve seçim başarısı nedeniyle Özel'i tebrik etti.

Partisinin de yerel seçimlerde belediye sayısını yüzde 100'ün üzerinde artırdığını ifade eden Destici, hemen hemen tüm büyükşehir meclislerinde BBP'nin temsilcisinin olduğunu, şehre hizmet için hem AK Parti hem de CHP ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Partisinin, Cumhur İttifakı'nın parçası olduğunu, bu hassasiyeti gözeterek siyaset yaptıklarını belirten Mustafa Destici, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin refah ve huzurunun, hem partisi hem de CHP'nin önceliği olduğunu dile getirdi.

Ziyarette yeni anayasa çalışmalarını konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Destici "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.

