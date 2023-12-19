Mustafa Hakkulu bulundu mu? 3 çocuk babasının kaybında son durum

Anne Zühre Hakkulu ise 7 evladı olduğunu ve bu oğluna çok düşkün olduğunu gözyaşları içinde anlatıp, “Eşi ile sorunları vardı. Dün eşine çiçek alıp götürmüş barışmak istemiş eşi kabul etmemiş. Oğlumun parça dükkanı vardı onu da devretmiş. Oğlum ne olur beni görüyorsan, yaşıyorsan gel. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun. Bir hafta yanında kaldım bana hiçbir derdini söylemedin. Ne olur gel çocukların ağlıyor” diyerek oğluna seslendi.

"Benim geri dönmemi istediği için kendisinin ortadan kaybolduğunu düşünüyorum!" açıklamasında bulunan eski eş Bengül'ün başka biri ile görüştüğünü söylemesi ise şüpheleri artırdı.