Mustafa Hakkulu bulundu mu? 3 çocuk babasının kaybında son durum

Adana’nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. 150 bin TL ile kaybolan Hakkulu'nun ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Mustafa Hakkulu bulundu mu? 3 çocuk babasının kaybında son durum

Kozan’da 13 Aralık günü evden çıktıktan sonra otomobili Mansurlu yolunda bulunan 3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu’ndan alınamıyor. Hakkulu’nun annesi ve eski eşi ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Mustafa Hakkulu bulundu mu? 3 çocuk babasının kaybında son durum - 1

Anne Zühre Hakkulu ise 7 evladı olduğunu ve bu oğluna çok düşkün olduğunu gözyaşları içinde anlatıp, “Eşi ile sorunları vardı. Dün eşine çiçek alıp götürmüş barışmak istemiş eşi kabul etmemiş. Oğlumun parça dükkanı vardı onu da devretmiş. Oğlum ne olur beni görüyorsan, yaşıyorsan gel. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun. Bir hafta yanında kaldım bana hiçbir derdini söylemedin. Ne olur gel çocukların ağlıyor” diyerek oğluna seslendi.

Mustafa Hakkulu bulundu mu? 3 çocuk babasının kaybında son durum - 2

"Benim geri dönmemi istediği için kendisinin ortadan kaybolduğunu düşünüyorum!" açıklamasında bulunan eski eş Bengül'ün başka biri ile görüştüğünü söylemesi ise şüpheleri artırdı.

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