Mustafa Sandal, İYİ Parti’nin Beşiktaş adayı olacak mı? Meral Akşener ilk kez konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişimcilerin genel başkan adayı Özgür Özel’in “Biz kazanırsak yeni sayfa açarız.” sözlerine yanıt verdi, Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen sanatçı Mustafa Sandal’ın adaylığına yeşil ışık yaktı.



“CHP İLE ARTIK RAKİBİZ”



FOX TV’de soruları yanıtlayan Meral Akşener, “Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık.” derken, AK Parti ve CHP ile artık rakip olduklarını söyledi.



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İÇİN MUSTAFA SANDAL ADAY OLACAK MI?



Akşener, Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen sanatçı Mustafa Sandal’a ilişkin ise, “Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal beyle bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu ama henüz herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim.” açıklamasını yaptı.