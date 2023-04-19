Mustafa Şentop ve Mustafa Varank'tan Kızılay Başkanı Murat Kınık'a tepki

Kızılay, deprem felaketi sonrasında "çadır satışı" ile tartışmaların odağı haline gelmiş, hala görevde olan Başkan Kerem Kınık'a tepki olarak da bağışlar azalmış, kan stokları asgari seviyenin altına düşmüştü.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Kınık'a tepki geldi.



ŞENTOP: KIZILAY'IN SATMAK KELİMESİYLE BİR ARAYA GELMESİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk yayınında "Bu istifa meselesi kişinin kendisinin değerlendireceği bir husustur. Bir kurumun itibarı şahısların kişisel düşüncelerinin, değerlendirmelerinin, itibarının ötesinde birşey, Kızılay'ı hepimizin koruması lazım. Bir kere Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya gelmesi beni rahatsız ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



VARANK: İSTİFA EDECEKSE İSTİFA ETMESİ LAZIM



TV100'de açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği çok aşikar. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Kamuoyunda şöyle bir algı var, bu niye görevden alınmıyor. Bu resmi bir makam değil, bir spor kulübü dernek statüsündeyse bu da öyle. Başkanıyla ilgili kararı kendi genel kurulları verir" dedi.

KALIN: PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM



Aynı konu geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da gündemindeydi.



Kalın, "Bu çadır satma meselesi tabi yanlıştı. Kişilerin kurumlara zarar vermesıne elbette musade edılmemelı. Şimdi şeye kızıp hani pireye kızıp yorganı yakmayalım." değerlendirmesinde bulundu.



Kan bağışının önemini vurgulayan Kalın, "Çok üzüldüm verilere bakınca bunun bir tepkı oldugunu anlıyorum ama bunu doğru yöne kanalize edelim vaktı zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur ama şu an kan acil bir ihtiyaç" dedi.

