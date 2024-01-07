Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Tutuk, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Tutuk, 1973 yılında 'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mustafa Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve işletmecisidir.

3 Dönem Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı.

2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi.

Mustafa Tutuk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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