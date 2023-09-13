Mustafa Yiğit Zeren; Zeren Spor Kulübü olarak yeni sezona hazırız

Kulüp başkanı Mustafa Yiğit Zeren’in açıklamaları şu şekilde:



“2023-2024 voleybol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Zeren Spor Kulübü olarak kuruluşumuzun ilk yılında Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayarak KFC Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmiş olmanın mutluluğunu hala yaşıyoruz. 2023-2024 voleybol sezonunda mücadele edeceğimiz KFC Kadınlar 1. Ligi’nde de en büyük hedefimiz dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi’ne yükselmek olacak. Sezon öncesinde transfer çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Bu doğrultuda çok büyük hedefleri olan bir kadro oluşturduk. Kadromuzu Kübalı pasör çaprazı Ana Cleger, Çinli smaçör Yanhan Liu ve Türk voleybolunda sayısız başarılara imza atmış bir isim olan Güldeniz Önal gibi birçok yıldızla güçlendirdik.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren takımımız, sezon öncesinde ilk olarak 23-25 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Kupası’nda mücadele edecek. Takımımız, bu anlamlı organizasyonda Bahçelievler Belediyesi, VakıfBank ve Göztepe gibi önemli rakiplerle karşılaşacak. Kulüp olarak koyduğumuz hedefler için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz kadronun sadece kâğıt üzerindeki değeriyle değil, sahaya koyacağı kaliteyle istediğimiz başarılara bizi taşıyacağına yürekten inanıyor, takımımıza 2023-2024 voleybol sezonunda şimdiden başarılar diliyorum.”