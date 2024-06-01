Müteahhite tartışmalı yetki: Demir ve betonu denetleyen laboratuvarı kendi bulacak!

İnşaatlarda kullanılan demir ve betonun denetlenme işi, yapı denetim şirketleri tarafından yapılıyordu. Bu şirketler inşaat firmalarının kullandığı beton ve demir numunelerini laboratuvarlara yolluyordu ve müteahhit ile laboratuvarlar arasında aracı oluyorlardı. Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikle yapı denetim firmaları aradan çekildi. Müteahhit ile laboratuvarlar artık direkt temas halinde olacak. Uzmanlara göre bu durum sıkıntı yaratabilir.

Müteahhite tartışmalı yetki: Demir ve betonu denetleyen laboratuvarı kendi bulacak!

Haber: Deniz Tüysüz İnşaatlarda beton ve demirin denetlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Laboratuvar testlerinde yapı denetim firmaları aradan çıktı. Müteahhitler artık inşaat kalitesini ölçen laboratuvarı kendi bulacak ve ücretini ödeyecek.

Yeni yöntemin suistimale açık olduğunu söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeref Alpago, "Müteahhit laboratuvara para verecek. Beni kontrol et diyecek. Onun dışında numuneyi götürüp kırdığında, o oradaki operatörün vicdanı ve önündeki örnek var. Başka kimse yok odada. O ne acaba uygunsuz bir durumda müteahhitin lehine ama oturanların aleyhine bir rapor yazılır mı? Büyük soru işareti var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Bu değişiklikle, ekonomik sıkıntılar yaşayan yapı denetim firmalarının yükünün hafifletilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Ancak bu da beraberinde başka sorunları getiriyor.

Alpago, "Kamu çıkarı ve vatandaş çıkarı için çalışan bir kuruluş, özel kuruluş. Bunlar inşaatları denetliyor. Eskiden müteahhit kendi seçiyordu. Para veriyordu beni denetle diye. Yaşanan depremde de gördük. Bütün sorunlardan dolayı organiklik kesildi. Bir havuza kondu yapı denetim firmaları ve oradan sırayla atanmaya başladı. Ama şimdi bu sefer esas o laboratuvarda yani sonucun çıktığı aslında sonun başlangıcı olan yer şu anda çok tehlikede. Müteahhitin para vererek yaptırdığı bir iş olacak. O nedenle çok tehlikeli. Suistimal de çok açık." açıklamasında bulundu.


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