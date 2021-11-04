Nafaka yerine 'sadaka' yazdı, mahkeme aynı tutarı tekrar ödemesine karar verdi

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi S.K.'ye her ay  'tedbir nafakası' olarak 300 lira ödeyen M.K., internetten yaptığı geçen yıl haziran ayındaki ödeme için açıklama kısmına 'sadaka' yazdı. S.K. ise nafakasının ödenmediğini ileri sürüp icra takibi başlattı. M.K. ise cep telefonu mağduru olduğunu belirterek karşı dava açtı. Yerel mahkeme, açıklama kısmına yazan ifadeyi göz önünde bulundurarak M.K.'nın yeniden nafaka ödemesine hükmetti.

Haberler - DHA 04.11.2021 - 15:10

Nafaka yerine 'sadaka' yazdı, mahkeme aynı tutarı tekrar ödemesine karar verdi

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'da 2 yıl önce M.K. ile S.K. anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Süreç devam ederken, aile mahkemesi M.K.'nin eşi S.K.'ye her ay 300 lira 'tedbir nafakası' ödemesine hükmetti.

Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.K., 2020'nin haziran ayında ödemenin açıklama kısmına 'nafaka' yerine 'sadaka' yazdı. Bunun üzerine S.K., avukatı aracılığıyla M.K.'nin kendisine ödediği paranın 'sadaka' olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

"BİLEREK YAZMADIM"

Nafakayı ödediğini belirten M.K. ise karşı dava açarak dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Açıklama kısmında nafaka yazmıştım. Fakat kullandığım cep telefonunun azizliğine uğradım. Otomatik klavye 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzeltmiş. Bilerek yazmadım."

AYNI MİKTARI YENİDEN ÖDEYECEK

Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.K.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.K.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin hangi aya ait olduğunun, 'nafaka' ifadesi ile açıkça açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.K.'nin yeniden para yatırmasına hükmetti.

Dava dosyası ile ilgili bilgi veren Avukat Berrin Günay, "Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve hangi döneme ait olduğu belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler"

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