Nagihan Karadere kimdir, diskalifiye mi edilecek?

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI

Acun Ilıcalı’nın konsey alanında tek başına oturan Nagihan Karadere’ye söyledikleri "diskalifiye mi oldu, elendi mi?" sorusunu akıllara getirdi. Acun Ilıcalı, "lmadı. Sinirine yenik düştün… Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da… Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan… Ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de "Nagihan tamam" mı diyeceğiz zannediyorsun? Öyle mi hayal ettin kafanda?” dedi.