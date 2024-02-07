Nagihan Karadere kimdir, diskalifiye mi edilecek?

Survivor All Star'da sular durulmuyor. Zorlu mücadelenin ocak ayından bu yana sürdüğü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme konseyine çıkan kırmızı takım yarışmacıları birbirine girdi.
Acun Ilıcalı’nın defalarca müdahale ettiği yarışmacılar arasındaki tartışma artarak devam etti. Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu.
İkili arasındaki kavga sonrası Nagihan'ın gülmesi üzerine Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı.
ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI
Acun Ilıcalı’nın konsey alanında tek başına oturan Nagihan Karadere’ye söyledikleri "diskalifiye mi oldu, elendi mi?" sorusunu akıllara getirdi. Acun Ilıcalı, "lmadı. Sinirine yenik düştün… Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da… Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan… Ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de "Nagihan tamam" mı diyeceğiz zannediyorsun? Öyle mi hayal ettin kafanda?” dedi.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.
13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı
7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı. 2018 yılında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.
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