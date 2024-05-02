Namık Tan kimdir? Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın özgeçmişi

Aslen Hataylı olan Namık Tan, 1956 yılında Mardin'de doğdu. Bürokrat olan babası Mehmet Rami Tan, Namık Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle oğluna Namık ismini verdi. Tan, ilköğrenimine Hatay'da başlayıp, 4. sınıftan itibaren Ankara'da devam etti. Galatasaray Lisesi'ni kazanmasına rağmen, ailesinden ayrılmamak için Ankara'da kaldı ve TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek, 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı.

2010-2014 yılları arasında T.C. Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığında, İkili Siyasi İşlerden ve Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.



2007-2009 yıllarında T.C. Tel Aviv Büyükelçisi idi. Büyükelçi Tan, Dışişleri Bakanlığına 1982 yılında katıldı ve Ankara, Moskova ve Abu Dhabi’deki görevlerinin ardından, 1991 yılında Washington Büyükelçiliğine atandı. Washington’da, Müsteşar (1991-1995) ve Birinci Müsteşar (1997-2001) olarak iki dönem görev yaptı. 1995-1997 yıllarında Dışişleri Bakan Özel Kalem Müdürü idi. 2001 yılında Washington’dan döndüğünde Amerikalar Daire Başkanlığına getirildi. Bunu takiben, 2002 yılında Enformasyon Daire Başkanı oldu. 2004-2007 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevinde bulundu.