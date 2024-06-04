"Narkoçelik-20" operasyonlarında 373 kilo kokain ele geçirildi

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle, İstanbul ve Bursa'da "Narkoçelik-20"operasyonu düzenlendiğini belirtti.



Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 373 kilogram kokain ele geçirildi.



Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

