Narkogüç-44 operasyonunda 163 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu imalatçıları ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında, 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Gençlerimizi ve Geleceğimizi… pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Son Dakika Haberleri