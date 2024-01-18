Narkogüç-44 operasyonunda 163 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkogüç-44" operasyonlarında, 163 şüphelinin yakalandığını, 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Narkogüç-44 operasyonunda 163 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu imalatçıları ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında, 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.

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