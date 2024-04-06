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Narkoz altındaki hastaya cinsel saldırı

İstanbul Bağcılar'daki özel bir hastanede iddiaya göre, doktor narkoz altındaki hastasına cinsel saldırıda bulundu. Olayı odaya giren hemşire polise bildirdi. Gözaltına alınan doktorun tutuklanmasına karar verildi.

Narkoz altındaki hastaya cinsel saldırı
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Haber: Tugay Saday

Bağcılarda özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

Şüpheli doktor suçlamaları redderek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.

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