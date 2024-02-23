Nasuh Mahruki, Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu

Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 Marmara depremiyle tanıdığı Nasuh Mahruki, belediye başkan adayı oldu.



Kurucusu olduğu AKUT derneği ile enkaz altında kalanların yardımına koştu. Nasuh Mahruki, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız belediye başkan adayı oldu.



Çok düşünüp taşınıp bu kararı aldığını belirten Mahruki, "Aylarca enine boyuna düşündüm tamamen konfor alanımdan çıkıp başka bir dünyaya girdim." dedi.

EVEREST'E TIRMANAN İLK TÜRK



Nasuh Mahruki Türkiye'nin önde gelen dağcılarından biri. Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını tamamladı ve Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından ''Kar Leoparı'' unvanı verildi.

Ayrıca Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk müslüman dağcı. Mahruki ''Denenmesi ve başarılması zorunlu olan bir sürecin içindeyiz'' dedi.



Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak kesinlikle kazanırız ve fark yaratırız. Türkiyenin demokrasisini siyasetini gerçekten çok doğru bir raya oturtmak için adım atmış oluruz." ifadelerini kullandı.



Mahruki'ye eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan da destek verdi.

