Nazilli Belediyespor nihayet

Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için geçen hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanını vinç kiralayıp stat dışından izleyen Başkan Şahin Kaya, iç sahadaki Kırklareli maçını da Nazilli İlçe Stadı'nın yanındaki bir apartmanın balkonundan takip etti.



Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Futbolcu arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele ve inanılmaz bir emek ile oynuyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah Nazilli Belediyespor bu sene daha iyi yerlerde olacak. Bu takım ligde kalacak. Şu anda da geldiğimiz süreçte iyi konumdayız. İnşallah bu istikrarı da devam ettirmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılarla ilgili başkanımız ve yönetimimiz mücadele ediyor. Takımımız için her kapıyı çalmaya çalışıyorlar. Takımımıza, kulübümüze şehrimizin tüm ileri gelenleri, işadamları, sivil toplum kuruluşları ve tüm Nazilli'nin destek olması lazım. Sonuçta bu takım Nazilli ilçemizi temsil ediyor" dedi.