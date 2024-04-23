Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Can Paksoy'a yurt dışı yasağı

İstanbul'da apartman boşluğunda cenazesi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.



Yargıtay'ın ikinci bozma kararının ardından sanık Can Paksoy, 22 Mart 2024'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.



Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına direnme kararı vererek sanık Can Paksoy'un suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme ayrıca Paksoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verdi.



Yurt dışı yasağının kaldırılmasına karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Yargıtay bozma ilamının içeriğini dikkate alarak itirazı kabul etti.



Mahkeme 4 Nisan'da verdiği kararla, sanık Paksoy hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün uygulanmasına hükmetti.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Boston Üniversitesi’nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun cenazesi, 26 Eylül 2010’da Beyoğlu’nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi.



Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi.