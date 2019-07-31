Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam iddiaya göre Gamze Ö.'nün, kızı 4 aylık Hiranur Ö.'ye yedirdiği mama nefes borusuna kaçtı.
Fenalaşan Hiranur, eve çağrılan sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hiranur bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hiranur Ö.'nün cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kavak ilçesine götürüldü.
Nefes borusuna mama kaçan Hiranur bebek kurtarılamadı
DHATürkiye
Samsun'da annesinin yedirdiği mamanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan 4 aylık Hiranur Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam iddiaya göre Gamze Ö.'nün, kızı 4 aylık Hiranur Ö.'ye yedirdiği mama nefes borusuna kaçtı.