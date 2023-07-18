Nefes borusuna yemek kaçan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile birlikte yemek yiyen Enver Musa (37) dün saat 23.30 sıralarında fenalaşarak yığıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı belirlenen Musa, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Enver Musa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Musa’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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