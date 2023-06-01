Nehre düşen kamyoncu 10 gündür kayıp

Bazı ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca kıyı taraması yaparken, dalgıçlar su altında, diğerleri de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.



Ekipler çalışmalarını, Çoruh Nehri'nin Deriner Barajı gölü ile birleştiği noktada yoğunlaştırdı.



Topal'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de devam ediyor.

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