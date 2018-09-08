Adıyaman'da, Ferit Güzelok (50) adlı kişi dün akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlerken dengesini kaybederek aşağı düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, Güzelok'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ferit Güzelok'un cesedi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlerken düşüp öldü
DHATürkiye
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda, güneşin batışını izlerken dengesini kaybedip aşağı düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman'da, Ferit Güzelok (50) adlı kişi dün akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlerken dengesini kaybederek aşağı düştü.