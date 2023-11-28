Nerede deprem oldu? (28 Kasım tarihli son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.



DENİZLİ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Denizli ili Buldan ilçesinde bir deprem meydana geldi. 28 Kasım Salı günü saat 08.56'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.