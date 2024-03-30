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Nerede, saat kaçta deprem oldu? (AFAD 30 Mart son depremler verileri)

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken gözler son depremlere çevrildi. Peki, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 Mart tarihli son depremler verileri...

Nerede, saat kaçta deprem oldu? (AFAD 30 Mart son depremler verileri)

, gündemindeki yerini koruyor. Meydana gelen sarsıntılar başta merkez üssü olmak üzere çevre ilçe ve illerde de hissediliyor. , verilerini anlık olarak paylaşıyor. 

ELAZIĞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.25 sıralarında merkez üssü Elazığ Merkez olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremin Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildiği öğrenildi.

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