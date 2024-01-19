Nesli tehlike altında: Bursa'da Anadolu şeritli semenderi bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir vatandaşın tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yaptığı sulama göletinde semender görerek ihbarda bulunduğu belirtildi.

Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı, incelemede türün, önceden Doğulu kuzey şeritli semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.