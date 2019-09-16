Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.

Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını anlatan Neslican Tay 3 kez kanseri yenmişti.

2018'de tümör nedeniyle bacağı kesilen Tay, 4. kez kansere yakalandığını sosyal medya hesaplarından belirtmişti.

Sosyal medyada Neslican Tay için binlerce destek mesajı yayınlandı. Arkadaşları, sevenleri, genç kızın kanserle savaşından 4. kez galip çıkmasını umutla bekliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gören Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanenin direktörü Özer Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Neslican Tay için değerli

hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez

daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek."

"ŞİMDİ HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMASININ TAM ZAMANI"

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce yaptığı son paylaşımında şunları yazdı:



''Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3’üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun.''