Niğde Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Niğde Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Niğde Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Niğde yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 20:57 itibarıyla sonuçlar;



AK PARTİ adayı EMRAH ÖZDEMİR %36.28 oy oranı ile yarışta 1. sırada



CHP'nin adayı HULUS ÖZEN ise %25.30 oy aldı ve 2. sırada



MHP'den HAMDİ DOĞAN da %19.23 oy oranıyla 3. durumda.

Niğde İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Niğde YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.