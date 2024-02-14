Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

14 Şubat tarihinde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi.

Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.