Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. 32 çift, Haliliye Belediyesi Nikah Salonunda 'evet' diyerek bu özel günde hayatlarını birleştirdi.

Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu
Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

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14 Şubat tarihinde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde 'nde yoğunluk yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi.

Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.

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