Nisan ayı memur maaşı yatma tarihi: Memur maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı öncesi memurların maaş ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kamu kurumlarında çalışan memurlara maaş ödemeleri 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Bayram öncesi erken maaş ödeme beklentisi olan memurlar da bu kapsamda araştırma yapıyor.



MEMUR MAAŞLARI NİSAN'DA ERKEN Mİ YATACAK?



Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.



Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.



Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.



Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.



Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.



Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.