NTV ÖZEL | CHP'li Salıcı: Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı

Siyasi partiler tarafından dün milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. CHP'de 74 ilde 581 aday çıkardı.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'de milletvekili aday listelerine ve bu sürece ilişkin soruları yanıtladı.

İTTİFAK ORTAKLARINA 78 KONTENJAN

İttifak partilerinin dışındaki partilerle görüşme yaptıklarını ifade eden Salıcı, düzen değişikliği yapacaklarını vurguladı.

"Bu ana iddia Saadet Partisi ile CHP'yi yan yana getiriyor. Bu ana iddia İYİ Parti ile Demokrat Parti'yi yan yana getiriyor. Bu yan yana gelişi bütünlüklü hale getirdiler." ifadelerini kullanan Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor." dedi.



LİSTE SÜRECİNDE KAVGA OLDU MU?

Salıcı, aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarını da yanıtladı.

Kavga olmadığını dile getiren Salıcı, CHP'nin konuşarak ve istişare ederek karar alan bir siyasi parti olduğunu dile getirerek "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım." ifadelerini kullandı.

SADULLAH ERGİN'İN ANKARA'DAN ADAYLIĞI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı ifade edilirken Salıcı, bu iddialara ilişkin şöyle konuştu:

İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız.