Nüfus müdürlükleri YKS dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yurt genelindeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da hizmet vereceğini açıkladı.

Nüfus müdürlükleri YKS dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerekmektedir” denildi.

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