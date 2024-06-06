Nüfus müdürlükleri YKS dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerekmektedir” denildi.