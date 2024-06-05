Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesaisi: TİP ve EMEP’le görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş bugün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan’ı kabul etti.

Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesaisi: TİP ve EMEP’le görüştü

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Büyük Millet Meclisi Başkanı , yeni görüşmeleri kapsamında bugün 3 siyasi partiyle daha görüştü.

Kurtulmuş ilk olarak İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabule, Baş’ın yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesaisi: TİP ve EMEP’le görüştü - 1

İKİNCİ GÖRÜŞME EMEK PARTİSİ’YLE

Kurtulmul günün ikinci görüşmesini ise Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan’la gerçekleştirdi.

Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren kabule, Aslan'ın yanı sıra EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Aslan, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusundaki görüş ve önerilerini, Kurtulmuş ile paylaştıklarını söyledi.

12 Eylül cuntası tarafından yapılmış ve her maddesi antidemokratik olan ’nın, işçilerin, emekçilerin, halkın ve yoksulların ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Aslan, Anayasa’nın toplumsal barışı bozduğunu da ifade etti.

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