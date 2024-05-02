Numan Kurtulmuş'un anayasa ziyaretleri sürüyor | Bugün 3 siyasi parti ile görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turlarına ilk olarak CHP grubuyla başlamıştı. CHP ile görüşmesinin kendi açısından "yapıcı" geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, bugün ise DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile görüşecek.

Numan Kurtulmuş'un anayasa ziyaretleri sürüyor | Bugün 3 siyasi parti ile görüşecek
TBMM'de anayasa mesaisi | Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel'den açıklama

TBMM'de anayasa mesaisi | Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel'den açıklama

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Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler dün, Başkanı 'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktarmıştı.

Kurtulmuş, mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden usüle ilişkin fikirleri almak istediğini belirtmiş, "Yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırır. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." demişti.

" yapma kararını bu Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir." diye konuşan Kurtulmuş, bugün ise 3 siyasi partiyi ziyaret edecek.

İlk ziyareti saat 12'de DEM Parti'ye gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, ikinci görüşmeyi saat 13'te Saadet Partisi ile yapacak.

Kurtulmuş son olarak saat 14'te ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

YENİ BAŞKAN DERVİŞOĞLU'NDAN ANAYASA MESAJI

Anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yeni İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buna karşı set oluruz. Milletimize verdiğimiz sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

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