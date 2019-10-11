Suriye topraklarındaki Barış Pınarı Harekatı devam ederken PKK, YPG/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin sınıra yakın bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor.
Son olarak Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin bulunduğu bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesine ateş açıldı.
Barış Pınarı harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu restorana yönelik saldırıda 2 gazetecinin yaralandığı belirtiliyor.
Aralarında yabancıların da olduğu gazeteciler saldırı sonrası mevzi alarak görevlerine devam etti.
Nusaybin'de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı.