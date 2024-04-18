Ocakta unutulan kömür alev aldı

Maltepe Zümrütevler Karaca Caddesi’nde saat 04.30 sularında bir restoranda yangın çıktı.
Ocak altında unutulan kömürlerin tutuşması sonucu yangın hızlı bir biçimde yayılırken alevler sokakta bulunan bir araca da sıçradı.
Yangına, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmaz iken binanın bir kısmında maddi hasar oluştu.
Tedbir amaçlı polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi de yangın mahaline sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı.
Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları da yapıldı.
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