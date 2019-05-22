PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, sabah Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında günlük gazeteler ve birkaç kitap olduğu gözlendi.
Avukatlar ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma ve cezaevi müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı'ndan İmralı Adası'na hareket etti.
Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü ardından mayıs ayının başında avukatları ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile bir görüşme yapmıştı.