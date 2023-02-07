ODTÜ öğrencilerinden deprem bilgi sistemi

ODTÜ öğrencileri, depreme ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı bir arayüz geliştirdi. Arayüzde geçici barınma alanları ve güvenli toplanma alanlarının yanı sıra bağış yapılabilecek kuruluşların da listesi var.

ODTÜ öğrencilerinden deprem bilgi sistemi

dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 

Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken, kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

öğrencileri de deprem bölgesindeki vatandaşlara ve onlara yardım etmek isteyenlere yönelik bir arayüz geliştirdi.

ODTÜ öğrencilerinden deprem bilgi sistemi - 1

Arayüzde geçici barınma alanları, güvenlik toplanma alanları, para bağışı imkanları, Kızılay kan bağış noktaları, önemli telefon numaraları ve faydalı yazılar olmak üzere 7 başlık bulunuyor.

Vatandaşlar "https://www.afetbilgi.com/" linkine tıklayarak buradaki yönlendirmelere göre isteği konuda bilgi alabiliyor.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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