ODTÜ öğrencilerinden deprem bilgi sistemi

Türkiye dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken, kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

ODTÜ öğrencileri de deprem bölgesindeki vatandaşlara ve onlara yardım etmek isteyenlere yönelik bir arayüz geliştirdi.

Arayüzde geçici barınma alanları, güvenlik toplanma alanları, para bağışı imkanları, Kızılay kan bağış noktaları, önemli telefon numaraları ve faydalı yazılar olmak üzere 7 başlık bulunuyor.



Vatandaşlar "https://www.afetbilgi.com/" linkine tıklayarak buradaki yönlendirmelere göre isteği konuda bilgi alabiliyor.