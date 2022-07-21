ODTÜ ve Boğaziçi'nde tören iptaline Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'de mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, okullarından bağımsız bir organizasyon yapmak isteyen öğrencilere her türlü desteği vereceklerini de söyledi.

Haberler 21.07.2022 - 16:23

ODTÜ ve Boğaziçi'nde tören iptaline Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı , Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'de mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, okullarından bağımsız bir organizasyon yapmak isteyen öğrencilere, her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. 

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