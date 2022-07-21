ODTÜ ve Boğaziçi'nde tören iptaline Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'de mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, okullarından bağımsız bir organizasyon yapmak isteyen öğrencilere, her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.