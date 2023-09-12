ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (104. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama)

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.



Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



104. dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet üzerinden sorgulanacak.



Adaylar, "https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx" adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.



ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN