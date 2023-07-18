ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2023: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 ÖGG sınav sonuçları, bugün açıklanması beklenen sınavın ardından sorgulanmaya devam ediyor. EGM tarafından paylaşılan kılavuz doğrultusunda, 103. ÖGG sonuçları bugün ilan edilecek. İşte ayrıntılar.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Haziran tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan kılavuza göre; ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz (bugün) tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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