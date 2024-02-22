Oğluna cinsel istismarla suçlanan doktor Ender Saraç hakim karşısına çıktı: “Komplo” dedi, Muhammed Yakut’un paylaşımlarını hatırlattı

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, ilk kez hakim karşısına çıktı. Saraç, çocuk ve annenin soruşturma aşamasında şikayetlerini geri çektiğini anımsatarak, kendisine tuzak kurulduğunu savundu. Saraç savunmasında, eşinin iddiaya ilişkin tutulan tutanağı, kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut’a gönderdiğini, bunun da sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu söyledi. Kendisi hakkında örgütlü bir komplo kurulduğunu savunan Saraç, “Mağdur oldum. Zarar gördüm. Acilen beraatimi ve hayatımı geri istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Oğluna cinsel istismarla suçlanan doktor Ender Saraç hakim karşısına çıktı: “Komplo” dedi, Muhammed Yakut’un paylaşımlarını hatırlattı

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Boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Saraç’tan olan 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ender Saraç katılırken; Benan Saraç ve mağdur çocuk katılmadı.

Doktor Ender Saraç hakkında cinsel istismar iddiası | Saraç “montaj” dedi, bakanlık açıklama yaptı

Doktor Ender Saraç hakkında iddiası | Saraç “montaj” dedi, bakanlık açıklama yaptı

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Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve çocuk adına baronun atadığı avukatlar ile Ender Saraç’ın avukatları da hazır bulundu.

Ender Saraç’ın avukatı Altın Mimir, müvekkilinin kişilik hakları ve çocuğun yaşının küçüklüğü nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.

Ancak mahkeme, şartlar oluşmadığı gerekçesiyle kapalı oturum talebini reddetti.

“BU SUÇU KESİNLİKLE REDDEDİYORUM”

Savunması sorulan Ender Saraç, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, kendisine tuzak kurulduğunu savundu.

İddialar için “komplo” diyen ünlü doktor, oğlunun Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği ikinci ifadesinde tüm suçlamaları geri çektiğini hatırlatarak, eşi Benan Saraç ile aralarındaki boşanma sürecinin Eylül 2023'te başladığını, oğlunun okuluna giden Benan Saraç’ın, avukatı Yücel Önder ile telefonda konuşarak oğluna ne yazdırması gerektiğine dair talimat aldığını da iddia etti.

Oğluna cinsel istismarla suçlanan doktor Ender Saraç hakim karşısına çıktı: “Komplo” dedi, Muhammed Yakut’un paylaşımlarını hatırlattı - 1

MUHAMMED YAKUT AYRINTISI

Ender Saraç, söz konusu tutanak tutulduktan sonra Benan Saraç’ın bu tutanağı ve montajlanarak hazırlandığını öne sürdüğü video kayıtlarını, çeşitli suçlardan hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari “Muhammed Yakut”a gönderdiğini ve Yakut aracılığıyla sosyal medyada paylaştırıldığını, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu öne sürdü.

Kendisi ve yanında çalışanlar hakkında çeşitli iftiralarda bulunulduğunu anlatan Saraç, “Bunların FETÖ bağlantısı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Benan Saraç organize suçlar şubesi tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Dün de serbest bırakılmıştır. Bunların tüm iddiaları yalan.” diye konuştu.

“TRAFİK CEZAM BİLE YOK”

Ender Saraç, “Çok büyük bir iftiraya uğradım. Trafik cezam bile yok. Vergi cezam yok. 40 yıllık doktorum, 200 bin hastam oldu. Bu olaylardan sonra ilk 24 saat kusmak istedim. Üzüntüden hasta oldum. Benan Saraç tarafından iki kere darp edildim. Bir keresinde öldürmeye teşebbüs etti. Bir kere boğuluyordum, son anda elemanım kurtardı. Erkek olarak negatif ayrımcılık var maalesef. Tek yapabildiğim kendimi savunmaktı. Boşanma davasından sonra çok yüksek bir para istendi. Sonra bunlar iddia edildi. Oğlum ve annesi ikinci ifadelerinde gerçeği söylüyorlar. Burada olmaktan dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımı 4 aydır göremiyorum ve onları çok özledim.” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Saraç, “’de 30 yıldır tanınan bir doktorum. Mağdur oldum. Zarar gördüm. Acilen beraatimi ve hayatımı geri istiyorum.” dedi.

AVUKATTAN ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİASI

Saraç’ın avukatı Altın Mimir de davanın tarafları ile aynı apartmandan komşu olduklarını, daha sonra Saraç’ın avukatı olarak boşanma davasını üstlendiğini, tüm olanların kurgudan ibaret olduğunu, örgütlü şekilde planlandığını ifade ederek, “Müvekkilim bir komployla karşı karşıya. Boşanma davasında alamadığını bu yolla almaya çalışmış biri vardır karşıda. Kişisel hırsı uğruna evladını mağdur etmiştir. Annenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz.” dedi.

Oğluna cinsel istismarla suçlanan doktor Ender Saraç hakim karşısına çıktı: “Komplo” dedi, Muhammed Yakut’un paylaşımlarını hatırlattı - 2

AİLE BAKANLIĞI TUTUKLU YARGILAMA İSTEDİ

Mağdur çocuğun avukatı, çocuğun ilk ifadesinde olayı ayrıntılı anlattığını belirterek bunları yaşamadan anlatmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu öne sürdü.

Aile Bakanlığı avukatı ise Ender Saraç’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

TANIK AVUKATTAN “KASET” İDDİASI

Daha sonra Ender Saraç’ın komşusu avukat Murat Aksu duruşmada tanık olarak dinlendi. Aksu, 25 senedir Ender Saraç’la hem doktor, hasta hem de dostluk ilişkilerinin olduğunu, Benan Saraç ile de dolayısıyla dostluklarının olduğunu ifade ederek, Benan Saraç’ın kendisini arayarak elinde kasetler olduğunu ve Ender Saraç’tan boşanmak istediğini söylediğini, bir görüntüyü ısrarı üzerine birkaç saniye izledikten sonra kendisinin dostlukları nedeniyle davayı almasının etik olmayacağını, ancak anlaşmalı boşanma isterse yardımcı olacağını Ender’le görüşeceğini söylediğini anlattı.

Oğluna cinsel istismarla suçlanan doktor Ender Saraç hakim karşısına çıktı: “Komplo” dedi, Muhammed Yakut’un paylaşımlarını hatırlattı - 3

DURUŞMA ERTELENDİ

heyeti mazeret sunan Benan Saraç’ın bir defalık mazeretinin kabul edildiği ihtarında bulunarak gelecek celse dinlenmesine, mağdurun uzman eşliğinde ifadesinin alınmasına ve rehber öğretmenlerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Benan Saraç’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması talebini reddeden heyet, Aile Bakanlığı avukatının duruşmaya kabulüne karar verdi.

Ender Saraç’ın tutuklanması talebini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

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