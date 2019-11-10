Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.



Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane'den gelen aile, Bayrampaşa'daki nikah salonuna giderken bindikleri otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı.



Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı.



Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.



