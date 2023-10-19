Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü

Tokat’ta ,11 yıl önce Rusya’da yaşamını yitiren Zafer Akdoğan’ın babası Yusuf Akdoğan, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal’ı tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, saat 14.30 sıralarında Zile ilçesinde meydana geldi. 2012 yılında Zafer Akdoğan, Rusya’da kuzeni Onur Altındal ile birlikte çalışırken yaşamını yitirdi.



Yusuf Akdoğan, oğlu Zafer’in ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal ile köyde bir araya geldi.



Çıkan tartışmada Yusuf Akdoğan, Altındal’ı yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü.



Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Onur Altındal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zile Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



Yusuf Akdoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.