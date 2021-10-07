OGM 47 sözleşmeli personel alımı yapacak

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Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yazılı ilan paylaştı.

Yapılan personel alımı duyurusunda “Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 'Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle' Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır” İfadelerine yer verildi.

OGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 11/10/2021 - 20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar.

Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğerşekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek.