OGM 47 sözleşmeli personel alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete üzerinden yayımladı. Mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker gibi branşlardan yapılacak olan alımlara ilişkin başvurular 27 Ekim’de sona erecek.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:31

OGM 47 sözleşmeli personel alımı yapacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

AFAD bin 749 sözleşmeli personel alımı yapacak

AFAD bin 749 sözleşmeli personel alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yazılı ilan paylaştı.

Yapılan personel alımı duyurusunda “Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 'Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle' Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır” İfadelerine yer verildi.

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Adaylar 11/10/2021 - 20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar.

Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğerşekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...