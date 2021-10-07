130 bin personel alınacağını duyurdu

İş Kurumu (), 130 bine yakın personel alımı için ilan paylaştı. Uygun personel alımı için çalışmalarını sürdüren 'un açık iş ilanları bölümünde, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama gibi alanlar bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 09:46 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 10:09

İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

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İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son olarak açıkladığı işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükselmişti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.

aracılığıyla, bazı sektörlerde çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri sağlanıyor.

İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının ‘açık iş ilanları’ bölümünde yayımlanıyor.

İş Kurumu, hem özel hem kamuda 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.

Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunan 'un açık iş ilanları bölümünde; imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

, 2021’de 988 bin kişiye istihdam yarattı.

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