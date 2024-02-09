Öğretim görevlisi anne ve kızından acı haber

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretim görevlisi anne ve kızından acı haber

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi.

Filiz Bayrakçı Karel kullandığı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki su kamyonuna çarptı.

Kazada Filiz Bayrakçı Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğretim görevlisi anne ve kızından acı haber - 1

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üniversite mesajında, “Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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