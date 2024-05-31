Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

Kocaeli'de bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, hemcinsi olan veli tarafından okulun bahçesinde dövüldüğünü öne sürüp darp raporu alarak şikayetçi oldu. Veli gözaltına alındı.

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre dün saat 19.00 sıralarında, okulun bahçesinde bir kadın veli tarafından iddiaya göre önce sözlü saldırıya uğradı, ardından da dövüldü.

Araya giren öğretmenlerin ihbarıyla okula polis ekipleri sevk edildi.

Polisin, Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Meltem Solak, burada darp raporu alıp ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ö.E. isimli veli gözaltına alındı.

"TIRNAKLARINI GEÇİRDİ VE TEKME ATTI"

Öğretmen Meltem Solak'ın, olaya ilişkin emniyette alınan ifadesinde, 3'üncü sınıfta öğretmenlik yaptığını belirterek şunları söylediği öğrenildi:

"Okulun bahçesindeyken öğrencimin annesi, 'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. Ben de öğrencinin okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim.

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı - 1 Öğretmen Meltem Solak

Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı."

Olay anında öğretmen arkadaşlarının araya girdiğini belirten Solak, veliyle daha öncesinde bu şekilde bir olay yaşamadığını söyledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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